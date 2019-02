Pięściarki będą mogły walczyć w hidżabach

Jak informuje „The New York Times”, Międzynarodowe Stowarzyszenie Boksu Amatorskiego (AIBA) uznało, że ze względów religijnych kobiety mogą walczyć w hidżabach i strojach, które zakrywają całe ciało.

Jak podaje „The New York Times”, stroje mają być zaprojektowane tak, aby nie stwarzały zagrożenia podczas walk.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Boksu Amatorskiego (AIBA) stwierdziło w swoim komunikacie, że zmiana przepisów „podkreśla zaangażowanie w walkę o równouprawnienie zarówno pod względem płci, jak i tolerancji religijnej”.

AIBA wcześniej miała zastrzeżenia w sprawie materiałów, z których tworzone są hidżaby. Według stowarzyszenia, nie przylegały one do głowy, co wiązało się z tym, że mogły się zsunąć i mieć wpływ na przebieg walki oraz zagrać zdrowiu zawodniczek.

AIBA to międzynarodowa organizacja pozarządowa, zrzeszająca 200 narodowych federacji boksu amatorskiego.?