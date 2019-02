W których państwach spożywa się najwięcej mięsa?

W ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat gwałtownie wzrosła konsumpcja mięsa na świecie. W najbogatszych państwach mieszkańcy spożywają średnio ponad 100 kilogramów mięsa rocznie.

Coraz więcej osób deklaruje całkowitą rezygnację z mięsa lub co najmniej ograniczenie spożywania. Częstym argumentem jest chęć poprawy jakości zdrowia, zmniejszenie wpływu na środowisko lub dobro zwierząt.

Jak ta tendencja wpływa na sytuację na świecie? W ciągu ostatnich 50 lat konsumpcja mięsa na świecie gwałtownie wzrosła.

Obecna produkcja mięsa jest niemal pięciokrotnie wyższa niż na początku lat sześćdziesiątych. Od 70 mln ton do 330 mln ton w 2017 roku.

Jednym z powodów jest rosnąca liczba ludzi do wyżywienia. W latach 60. było około 3 mld ludzi, obecnie jest to ponad 7 mld. Innym kluczowym czynnikiem są rosnące dochody. Na całym świecie ludzie stali się bogatsi, a średni światowy dochód wzrósł ponad trzykrotnie w ciągu 50 lat.

Porównując konsumpcję w różnych państwach, można zaobserwować, że zazwyczaj im bogatsi jesteśmy, tym więcej spożywamy mięsa.

W USA, Australii, Argentynie i Nowej Zelandii spożywa się przeciętnie ponad 100 kilogramów mięsa rocznie. W Europie Zachodniej jest to około 80-90 kilogramów rocznie.

Z drugiej strony w Etiopii jest to zaledwie 7 kilogramów, wandzie 9 kilogramów, a Nigerii 9 kilogramów.

Szybko rozwijające się państwa, takie jak Chiny, odnotowały w ostatnich dziesięcioleciach znaczny wzrost gospodarczy i duży wzrost konsumpcji mięsa. W Kenii od lat 60. tendencja ta uległa niewielkiej zmianie.

W Chinach w latach 60. było to mniej niż 5 kg mięsa rocznie. W latach 80. było to już 20 kilogramach, a obecnie jest to już ponad 60 kilogramów.