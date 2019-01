Francja chorym człowiekiem Europy? Epidemia grypy we wszystkich regionach Informacja o epidemii grypy na drzwiach domu spokojnej starości w miejscowości Chapelle-Saint-Mesmin AFP

"Francja może być nazywana chorym człowiekiem Europy przez przeciwników politycznych z zagranicy, ale przy tej okazji to oskarżenie może być prawdziwe, przynajmniej w sensie dosłownym" - pisze portal TheLocal.fr, nawiązując do słów polskiego ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza i zauważając, że wirus grypy dotarł do każdego zakątka kontynentalnej Francji i na Korsykę.