Wielka Brytania: Ulotka z hejtem w redakcji polskiej gazety. Policja bada sprawę

Policja z Nottingham bada sprawę ulotki, wysłanej do redakcji gazety "East Midlands po Polsku". Znajdowały się na niej napisy "brexit znaczy brexit" i antyimigranckimi hasłami. Jak informuje Onet, sprawą zajęła się brytyjska policja.

Do redakcji gazety "East Midlands po Polsku", która znajduje się w Nottingham dotarła ulotka zawierająca podobiznę Sajida Javida, ministra spraw wewnętrznych w gabinecie Theresy May, z podpisem: "Imigranci: nasz kraj potrzebuje was trzymać z dala od siebie" - pisze Onet.

Przesyłkę otworzyła redaktorka "East Midlands po Polsku" Beata Polanowska. - Nie mogę uwierzyć, że trzymałam w ręce "hejtującą" ulotkę - opowiadała. - Byłam zdenerwowana, wystraszona, ale też odporna. Nie powinniśmy udawać, że nic się nie stało. Dla nas to ważne, że zrobiliśmy coś i zgłosiliśmy sprawę na policję - powiedziała polska dziennikarka.

- Przyjechałam tu w latach dziewięćdziesiątych i czuję, że Nottingham jest moim domem. Czasami są jednak momenty, w których zastanawiam się nad powrotem do Polski. Kiedy spotykam kogoś, kto wraca do ojczyzny, skłania mnie to do myślenia. Od czasu referendum (ws. brexitu) wydarzyło się całkiem sporo i teraz nadszedł trudny moment - czuję się rozdarta - dodała Polka, zaznaczając w rozmowie z BBC, że chętnie spotkała by się z anonimowym nadawcą przesyłki.

Jak podaje BBC, w Wielkiej Brytanii liczba przestępstw z nienawiści rasowej wzrosła o 41 procent po głosowaniu ws. pozostanie kraju w Unii Europejskiej. Sprawę ulotki wysłanej do polskiej redakcji bada lokalna policja.