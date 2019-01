Timmermans "zdruzgotany informacją o śmierci Adamowicza"

"Jestem zdruzgotany wiadomością o śmierci Pawła Adamowicza. Cóż za bezsensowna przemoc" - napisał na Twitterze wiceszef KE Frans Timmermans.

Jestem zdruzgotany wiadomością o śmierci Pawła Adamowicza. Cóż za bezsensowna przemoc. Myślami i modlitwą jestem z jego bliskimi i przyjaciółmi. Będziemy za Tobą tęsknic, w Gdańsku, Polsce, Europie. — Frans Timmermans (@TimmermansEU) January 14, 2019

"Myślami i modlitwą jestem z jego bliskimi i przyjaciółmi. Będziemy za Tobą tęsknić, w Gdańsku, Polsce, Europie" - dodał Timmermans we wpisie w języku polskim umieszczonym na Twitterze.

Z kolei burmistrz Londynu Sadiq Khan napisał, że śmierć Adamowicza to "dewastująca strata dla mieszkańców Gdańska, przyjaciół Adamowicza, jego rodziny i wszystkich, którzy cenią sobie służbę publiczną, postępową politykę i otwartą demokrację".

"Myśli Londynu, modlitwy solidarności są dziś z Gdańskiem w tym smutnym dniu" - dodał.

Solidarność z rodziną Adamowicza, a także z mieszkańcami Gdańska i Polakami wyraził również lider frakcji liberałów w PE Guy Verhofstadt.

Również Manfred Weber, lider Europejskiej Partii Ludowej i kandydat na nowego szefa UE "wyraził smutek z powodu tragicznej śmierci Adamowicza".

Ok. 20 w czasie finału WOŚP w Gdańsku 27-letni mężczyzna wbiegł na scenę i zadał kilka ciosów nożem prezydentowi Adamowiczowi, po czym przez kilkadziesiąt sekund chodził po scenie zanim został obezwładniony. Adamowicz doznał ciężkich obrażeń i przeszedł pięciogodzinną operację, po której jego stan był określany jako bardzo ciężki.

14 stycznia, ok. godziny 14:40, podano informację o śmierci Adamowicza. Prezydent Gdańska miał 53 lata.

Devastating loss for the people of Gdansk, for Mayor Adamowicz’s friends and family and for all of us who value public service, progressive politics and open, accessible democracy. London’s thoughts, prayers and solidarity are with Gdansk on this sad day. https://t.co/RSHHa8OtNu — Sadiq Khan (@SadiqKhan) January 14, 2019

Druzgocąca strata dla mieszkańców Gdańska, przyjaciół i rodziny prezydenta Adamowicza i wszystkich z nas, którzy cenią służbę publiczną, postępową politykę i otwartą, dostępną dla wszystkich demokrację. Myśli, modlitwy i solidarność Londynu są z Gdańskiem w ten smutny dzień. — Sadiq Khan (@SadiqKhan) January 14, 2019

So sorry to learn of the tragic passing of Paweł Adamowicz. Solidarity with his family, the people of Gdańsk & Poland. https://t.co/PXo2NbRjc2 — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) January 14, 2019

Deeply saddened by the tragic passing of @AdamowiczPawel who was brutally attacked yesterday. Our thoughts are with his family and friends and we stand in solidarity with the people of #Gdańsk. — Manfred Weber (@ManfredWeber) January 14, 2019