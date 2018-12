Niemcy: Podatek religijny dla wyznawców islamu Dnalyensid/CC BY-SA 3.0

Rząd Angeli Merkel jest gotów wprowadzić podatek religijny dla muzułmanów, nazywany na razie podatkiem od meczetów. Wielka koalicja jest co do tego zgodna. Obecnie trwa dyskusja, jak to zrobić.