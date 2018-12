Sondaż: Czy usunąć pomnik prałata Jankowskiego

Czy pomnik ks. Henryka Jankowskiego powinien zostać usunięty z przestrzeni publicznej? Polacy nie mają wątpliwości - pokazał sondaż SW Research dla serwisu rp.pl.

„Sprawa ks. Henryka Jankowskiego, który przez lata miał dopuszczać się molestowania seksualnego nieletnich rozgrzała opinię publiczną i wywołała burzliwą debatę. Wprawdzie już przed kilkoma laty tematem zajmowała się prokuratura, która ostatecznie sprawę umorzyła, to jednak dziś pojawili się nowi świadkowie, a ofiary kapłana po latach zdecydowały się na przerwanie milczenia. Warto byłoby zatem temat wyjaśnić. Wyjaśnień chce m.in. prezydent Gdańska, który zapowiada, że jeśli zarzuty się potwierdzą, pomnik prałata zniknie z krajobrazu miasta” – pisał Tomasz Krzyżak.

„Trzeba zrozumieć w końcu, że ksiądz to jest człowiek. Nie jest to postać święta, to tylko człowiek jak każdy z nas i ma prawo do popełnienia pewnych grzechów, błędów” - stwierdziła z kolei posłanka PiS Bernadeta Krynicka.

Ponad połowa respondentów (53 proc.) uważa, że pomnik ks. Henryka Jankowskiego powinien zostać usunięty z przestrzeni publicznej. 15 proc. badanych jest przeciwnych temu, a niemal co trzeci nie ma opinii w tej sprawie.

- Za usunięciem tego pomnika częściej są mężczyźni (57 proc.), osoby o wykształceniu podstawowym/ gimnazjalnym (58 proc.) oraz badani z miast od 20 do 99 tys. mieszkańców (64 proc.). Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek ankietowanych, którzy uważają, że ten pomnik powinien zostać usunięty z przestrzeni publicznej – z 30 proc. w grupie do 20 lat, do 62 proc. w grupie powyżej 50 lat. Jednocześnie im młodszy badany, tym mniejsze jest jego zainteresowanie tą kwestią – w grupie najmłodszej 45 proc. nie ma żadnego zdania na ten temat, a w grupie najstarszej takich badanych jest już tylko 27 proc. - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

- Sprawa pomnika od kilku dni porusza mieszkańców naszego miasta. Zwróciłem się ze stanowczą prośbą, wysłaną na ręce Pana Krzysztofa Dośli, z prośbą, aby Społeczny Komitet Budowy Pomnika Księdza Jankowskiego jak najszybciej zdemontował monument. Jestem prezydentem miasta, które dumnie nazywamy miastem wolności i solidarności, jestem więc winien, by chronić dobre imię ofiar księdza Jankowskiego. Jestem im również winien zwyczajną ludzką solidarność i okazanie szacunku i współczucia. Przytoczone wyniki wskazują na głos opinii społecznej, który dobrze by było gdyby był wysłuchany przez Społeczny Komitet – stwierdził Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, w rozmowie z serwisem rp.pl.