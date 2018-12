Gej wygrał sprawę o adopcję. "Chodzi o dobrobyt dziecka"

46-letni homoseksualista z Singapuru wygrał w apelacji spór o prawo do adopcji dziecka urodzonego przez surogatkę.

Jak podkreśla BBC, to precedens ustanowiony przez to azjatyckie miasto-państwo.

46-letni mężczyzna oraz jego partner walczyli w sądzie o prawo do adopcji 4-letniego dziecka, które urodziła surogatka. Walka od początku była trudna, gdyż małżeństwa homoseksualne są w Singapurze zakazane. Kolejnym problemem było to, dziecko urodziła surogatka, która nie posiadała obywatelstwa Singapuru. Kobieta zrzekła się wszelkich praw rodzicielskich. Ze względu na to, że dziecko było nieślubne, praw nie przyznano również jego ojcu.

W ubiegłym roku sąd odrzucił pierwszą próbę adopcji. Wnioskodawcy pozostawił jedynie prawo do podejmowania najważniejszych decyzji w imieniu dziecka. W grudniu, gdy sąd w Singapurze odrzucił wniosek adopcyjny, podkreślił, że „nie orzeka, w jaki sposób powinna wyglądać jednostka rodzinna” i kwestionował etyczny aspekt kupowania dziecka od surogatki.

Dziś Sąd Najwyższy Singapuru zdecydował się jednak przyznać 46-latkowi prawa do adopcji. Jak podkreślił sędzia, wyrok nie jest „zachętą” dla postępowania mężczyzn wnoszących apelację, ale dodał jednocześnie, że nie stanowi także „naruszenia polityki przeciwnej formowaniu rodzin jednopłciowych”. W opinii sądu najważniejszy w tym przypadku jest „dobrobyt dziecka”.

W rozmowie z BBC, prawnik Ivan Cheong powiedział, że jego klient był "szczęśliwy, że pod koniec długiego procesu, dobro dziecka zostało wzięte pod uwagę". - Ostatecznie chodzi o to, co jest w najlepszym interesie dziecka - powiedział Cheong. - Zalegitymizowanie adopcji i zapewnienie długoterminowego statusu mieszkaniowego zawsze było głównym celem naszych klientów - podkreślił.