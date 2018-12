Papież Franciszek: Geje nie powinni być duchownymi

Homoseksualizm to rodzaj mody, szerzącej się wśród duchownych. Nie ma na nią miejsca w Kościele - oznajmił papież Franciszek.

Księża geje powinni być odpowiedzialni i odchodzić ze stanu duchownego - taką opinię wyraził papież w książce "Siła powołania", wydanej we Włoszech w sobotę.

Franciszek jest zaniepokojony tym, co określa jako "poważny problem homoseksualizmu". Uważa, że kler jest podatny na "modę na homoseksualizm".

"Homoseksualizm to bardzo poważna sprawa, którą należy odpowiednio wcześnie rozpoznać u kandydatów" - powiedział papież "To mnie niepokoi, zwłaszcza, że wcześniej nie poświęcono tej kwestii wiele uwagi" - dodał.

Stanowisko papieża w sprawie homoseksualizmu w duchowieństwie nie jest niczym nowym. Kościół katolicki uważa, że ??akty homoseksualne są grzeszne, a dekret o kształceniu księży wydany w roku 2016 podkreślał obowiązek abstynencji seksualnej oraz zakaz przyjmowania homoseksualistów do zakonów.

"W życiu konsekrowanym i kapłańskim nie ma miejsca na tego rodzaju uczucia. Dlatego Kościół zaleca, aby ludzie o takich skłonnościach nie byli przyjmowani do posługi kapłańskiej" - powiedział Franciszek.

"Musimy nakłonić homoseksualnych kapłanów oraz zakonników i zakonnice do uczciwego życia w celibacie, a przede wszystkim do tego, by byli nienagannie odpowiedzialni i starali się nie gorszyć ani swoich wspólnot, ani wiernych" - dodał papież. "Lepiej byłoby, żeby opuścili posługę lub życie konsekrowane, niż by prowadzili podwójne życie".