Dania: Skazani na deportację trafią na bezludną wyspę

Minister finansów Danii Kristian Jensen powiedział, że przestępcy trafią do zakładu na Lindholm, niezamieszkanej siedmiohektarowej wyspie w prowincji Vordingborg.

Decyzja w tej sprawie została podjęta przez koalicyjny rząd w porozumieniu z antyimigrancką duńską Partią Ludową.

Partia Ludowa po ogłoszeniu tej decyzji zamieściła na swoim profilu na Twitterze film, który przedstawia mężczyznę o ciemnej karnacji, który wysiada na opuszczonej wyspie.

Udviste, kriminelle udlandinge har INTET at gore i Danmark. Indtil vi kan komme af med dem, flytter vi dem nu ud pa oen Lindholm i Stege Bugt, hvor de vil have pligt til at opholde sig pa det nye udrejsecenter om natten. Og der vil vare politi til stede dognet rundt. Sadan!#dkpol pic.twitter.com/YybG4zkwQi