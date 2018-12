Kara dla 10-latki: 8 km na piechotę, ojciec jechał za nią Facebook

Ojciec 10-latki, która przez trzy dni nie mogła jeździć do szkoły szkolnym autobusem za znęcanie się nad rówieśnikami (ang. bullying) kazał jej iść do szkoły na piechotę przez 8 km, podczas gdy on jechał za nią samochodem - informuje BBC.