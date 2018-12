Coraz goręcej w Paryżu. Starcia z policją. Barykady

W obawie przed kolejnymi zamieszkami w całym kraju na nogi postawiono ponad 90 tysięcy funkcjonariuszy policji, w samym Paryżu - 8 tysięcy.

W Paryżu i w regionie stołecznym zatrzymano prewencyjnie 343 osoby. Przed poprzednim weekendem, w którym zamieszki były wyjątkowo gwałtowne - zaledwie dwie. Już ponad 200 osób trafiło do aresztu.

Zatrzymywane są przede wszystkim osoby posiadające broń - od pałek po ciężkie kule, które rzucane są w stronę policji.

Po godzinie 10 na Polach Elizejskich zgromadziło się już półtora tysiąca osób. Celem marszu jest pałac prezydencki.

Do Paryża z innych regionów Francji, m.in. z Lille, jadą autokary z "żółtymi kamizelkami"

Również po godzinie 10 miały miejsce pierwsze incydenty: zablokowana została autostrada A6 na wysokości Villefranche-sur-Saône w kierunku Paryż - Lyon, z powodu licznej manifestacji "żółtych kamizelek".

Rano komentatorzy podkreślali, że początki protestów były dużo spokojniejsze niż przed tygodniem. Wówczas już około godz. 9 doszło do pierwszych brutalnych starć z policją. Dziś policja użyła go po raz pierwszy około 10 na ulicy Arsene-Houssaye.

W ciągu dnia jednak atmosfera protestów podniosła się. "Żółte kamizelki" ustawiały na ulicach miasta barykady, policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych.

Łuk Triumfalny, zbezczeszczony tydzień temu, jest szczególnie chroniony przez policję, Stoją tam pojazdy opancerzone, a także pojazd do likwidacji barykad.

