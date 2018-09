Niemcy: Triatlonista z zakazem wstępu do restauracji. Jadł za dużo adobestock

Niemiecki triatlonista Jaroslav Bobrowski jest przyzwyczajony do spożywania obfitych posiłków, by zyskać energię do swoich sportowych wyczynów. Pewna restauracja z Bawarii stwierdziła, że nie może gościć go w swoich progach - nawyki żywieniowe ironmana być może pozwalały mu budować formę, ale zagrażały stabilności finansowej baru serwującego sushi.