USA: Protestował w czasie hymnu, dostał kontrakt reklamowy. Colin Kaepernick w kampanii Nike

Colin Kaepernick, były quarterback z San Francisco 49ers, weźmie udział w nowej kampanii Nike "Just Do It".

Colin Kaepernick stał się symbolem buntu przeciwko dyskryminacji czarnoskórych obywateli w Stanach Zjednoczonych. Gracz San Francisco 49ers zapoczątkował protest, nie stając na baczność podczas odgrywania hymnu, który puszcza się z taśmy przed każdym wydarzeniem sportowym w USA. Najpierw po prostu siedział, z czasem zaczął klęczeć. W ten sposób chciał zwrócić uwagę na problem przemocy wobec Afroamerykanów.

Z czasem coraz więcej graczy zaczęło demonstrować w podobny sposób - podczas odgrywania hymnu Stanów Zjednoczonych klękają na jedno kolano bądź podnoszą pięść. Wywołali tym gniew prezydenta USA Donalda Trumpa, który stwierdził, że takie zachowania świadczą o "braku szacunku dla naszego dziedzictwa".

29-letni Kaepernick rozwiązał przed sezonem kontrakt z San Francisco 49ers. W poniedziałek ujawnił swój udział w kampanii Nike we wpisie opublikowanym na Twitterze.

Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/SRWkMIDdaO — Colin Kaepernick (@Kaepernick7) 3 września 2018

Wpis został następnie udostępniony przez korporacyjne konto Nike. "Wall Street Journal", powołując się na osobę związaną z firmą, twierdzi, że Kaepernick będzie częścią odnowionej kampanii "Just Do It". Twarz futbolisty pojawi się w reklamach i na billboardach.

"Wierz w coś, nawet jeśli oznacza to poświęcenie wszystkiego. #JustDoIt" - napisał Kaepernick. Tweet zawierał też czarno-białe zdjęcie zawodnika.

Rzeczniczka Nike potwierdziła, że Kaepernick jest "wśród sportowców" biorący udział w kampanii "Just Do It", która w 2018 roku obchodzi swoje 30-lecie. - Ta kampania jest kompilacją najbardziej inspirujących sportowców, którzy realizują swoje marzenia bez względu na przeszkody - dodała.