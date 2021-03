Wójcik: Premier Morawiecki popełnił błąd

Polityk Solidarnej Polski uważa, że zgoda na Fundusz Odbudowy i powiązanie go z przestrzeganiem praworządności, to droga do "kolonizacji".

- Jeżeli premier zgodził się na to, by Unia Europejska pożyczała pieniądze, to zgadza się też na uwspólnotowienie długu - uważa Wójcik. - W unijnym planie są nowe podatki. To prosta droga do federalizacji; zgoda na to nie była dobra.

Wójcik dodał, że według partii Zbigniewa Ziobry przepisy dotyczące Funduszu stwarzają zagrożenie "kolonizacji" Polski.

- Chcemy dalej tworzyć Zjednoczoną Prawicę, bo razem 8 razy wygraliśmy. Ale mamy prawo stawiać różnego rodzaju pytania. I my te pytania stawiamy - dowodził Wójcik.



Na pytanie, kiedy rozmawiał ostatnio z premierem Morawieckim, przyznał, że przywitali się po ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów.

Michał Wójcik zaprzeczył, że ostatnie konflikty w koalicji rządzącej to dowód na to, że Solidarna Polska rozbija Zjednoczoną Prawicę. Uważa też, że słowa Jarosława Kaczyńskiego z ostatniego wywiadu o ambicjonalnych przyczynach zgrzytów, nie odnoszą się do Solidarnej Polski.

- Kto rozbija prawicę, działa przeciwko Polsce - stwierdził w nim m.in. Kaczyński.

Michał Wójcik podkreślił, że o prezesie PiS ma "jednoznaczne zdanie".

- Jest wybitnym politykiem, architektem Zjednoczonej Prawicy i nie wypowiem słów krytyki wobec niego - zapewnił.

Pytany, co spaja obecnie Zjednoczona Prawicę, Wójcik odparł, że jest to "wspólnota, która musi istnieć". Musi, bo "pan Budka przebiera nogami i próbuje wyciągać ludzi z koalicji", a obecnej opozycji "nie wolno dopuścić do władzy".