Wójcik: Zachód zmienił zasady gry. Weto jest normalnym instrumentem

Kaczyński do opozycji w Sejmie: Macie krew na rękach

- Wszystkie te demonstracje kosztowały już życie wielu osób. Macie krew na rękach, łamiecie artykuł 165 - powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński, zwracając się z sejmowej mównicy do posłów opozycji. Prezes PiS stwierdził także, że jeżeli w Polsce będzie praworządność, to część posłów będzie siedzieć w więzieniach.

– Pan prezes nawiązywał między innymi do podżegania przez polityków opozycji, niektórych, do wychodzenia, wie pan, na ulicę. Czy to jest normalne w czasach pandemii, gdzie 600 osób dziennie umiera? Czy to jest normalne? - pytał Wójcik.

- Prezes mówił to w tym kontekście, że to jest niedopuszczalne. Ma prawo to powiedzieć i bardzo dobrze. Biłem brawo właśnie, że pan prezes to powiedział. Znakomite było to wystąpienie. A państwo nie zauważacie, że opozycja krzyczała i co krzyczała w tym czasie - dodał.