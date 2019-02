Miller: Kaczyński ewidentnie naruszył prawo

Partii politycznej nie powołuje się po to, by budowała wieżowce - mówi Leszek Miller, były premier RP.

W jakim świetle taśmy Jarosława Kaczyńskiego stawiają prezesa PiS i partię rządzącą?

Leszek Miller, były premier RP, były szef SLD: Delikatnie mówiąc w dwuznacznym świetle. Przez całe lata Jarosław Kaczyński budował wizerunek człowieka, który nie interesuje się dobrami doczesnymi. Zajmuje się ideą, programami politycznymi, strategią, nie dba o status materialny. Tymczasem okazuje się, że Jarosław Kaczyński brał udział w poważnych negocjacjach biznesowych, gdzie finałem tych rozmów miało być zbudowanie dwóch wieżowców. Partii politycznej nie powołuje się po to, by budowała wieżowce.



Jako lider partii politycznej będącej w Sejmie Jarosław Kaczyński może brać udział w spotkaniach biznesowych, może prowadzić takie spotkania?



Ustawa mówi, że partie polityczne nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, ale posłowie mogą. Przy czym są dwa ograniczenia, wynikające z przepisów konstytucji i ustawy. Mianowicie, posłowie nie mogą angażować się w przedsięwzięcia biznesowe na majątku skarbu państwa i na majątku komunalnym. W tym przypadku to jest majątek prywatny, więc prawo zezwala na tego typu działalność. Ale Jarosław Kaczyński powinien poinformować o tym w swoim oświadczeniu majątkowym, a z tego, co można przeczytać, o tym nigdy Jarosław Kaczyński nie informował.



W oświadczeniu majątkowym nie ma śladu o tym, że Jarosław Kaczyński był w jakimś zarządzie, spółce i pełnił jakąkolwiek funkcje.



To jest ewidentne naruszenie prawa.



Czyli Jarosław Kaczyński ewidentnie naruszył prawo?



W tym sensie, że prowadząc działalność gospodarczą nie umieścił tej informacji w oświadczeniu majątkowym. Głównym kłopotem prezesa PiS jest kwestia wizerunkowa. Czyli konsekwencje polityczne i wizerunkowe. Nawet jeśli PiS nie straci zbyt wiele, a na pewno nie tyle ile „Gazeta Wyborcza” zapowiadała - że być może rząd upadnie, PiS się rozsypie itd., bo były to zapowiedzi na wyrost, to jednak PiS może stracić kilka punktów. A te kilka punktów może zdecydować o tym, czy PiS utrzyma się przy władzy, czy nie.



- rozmawiał Jacek Nizinkiewicz

Wkrótce zapis całej rozmowy