Policja na cenzurowanym. KO zapowiada weryfikację przełożonych funkcjonariuszy po zmianie władzy

Koalicja zapowiedziała wniosek do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o wyjaśnienie całego incydentu. Chce też, by Sejm w najbliższy piątek zajął się wnioskiem o wotum nieufności dla wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, odpowiedzialnego w rządzie za sprawy bezpieczeństwa. A Sławomir Nitras z KO zadeklarował, że po tym, jak PiS przestanie sprawować władzę w Polsce, w policji będzie musiała być przeprowadzona weryfikacja przełożonych funkcjonariuszy.

Na wysokości ul. Nowogrodzkiej policja próbowała przeszkodzić protestującym i zepchnąć ich na chodniki, ci omijali jednak kordon, by tuż za nim wrócić na jezdnię. Policja wydawała się zaskoczona rozwojem wypadków, co spowodowało dość gorączkowe przegrupowanie sił prewencji przy pl. Konstytucji, które musiały biegiem wyprzedzić manifestację, by następnie zablokować ją przy ul. Waryńskiego. Wtedy zastosowano metodę działania znaną z poprzedniej demonstracji przy pl. Powstańców Warszawy, czyli odcięcie dróg wyjścia i wezwania do rozejścia się mimo braku możliwości opuszczenia zablokowanego przez policję miejsca.