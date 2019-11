KPRM chce stworzyć rejestr lotów VIP

Z opublikowanego ogłoszenia wynika, że teraz takiego systemu nie ma. Na stronie internetowej KPRM opublikowane zostało zapytanie, którego celem jest rozpoznaniu rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów zrealizowania zamówienia czyli „szacunkowych kosztów dostawy, wdrożenia, uruchomienia, przeprowadzenia szkoleń, opracowania dokumentacji oraz świadczenia usług wsparcia dla systemu informatycznego służącego do zarządzania transportem lotniczym". Ogłoszenie to nie stanowi – podkreśla urząd, oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Z opisu wymagań wynika, że KPRM sonduje stworzenie systemu przeznaczonego do zarządzania transportem lotniczym na potrzeby osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Dane wprowadzać będą do niego Kancelaria Prezydenta RP, KPRM, Kancelaria Senatu oraz Kancelaria Sejmu.

System ma gromadzić następujące dane: typ statku powietrznego, dysponent statku powietrznego, imiona i nazwiska pasażerów lotu, ze wskazaniem kategorii do której należą (na każdym odcinku lotu), w tym m.in. nazwę stacji/gazety reprezentowanej przez dziennikarzy, wnioskowany status lotu na poszczególnych odcinkach, termin wnioskowania o status lotu, godzina przekazania informacji o gotowości do startu na każdym odcinku lotu, godzina wylądowania samolotu.

Odrębną funkcją „systemu o charakterze informacyjno-rezerwacyjnym" dla wszystkich czterech Kancelarii będzie grafik lotów utworzony w podziale na lata, miesiące i dni miesiąca oraz na poszczególne typy statków powietrznych. Każda Kancelaria będzie mogła zarezerwować swój lot i widzieć co rezerwowały pozostałe Kancelarie – wynika z opublikowanego przez KPRM opisu. A także będzie miała możliwość wprowadzania innych rezerwacji niż na swoje potrzeby (np. na potrzeby ewentualnych innych resortów).

System będzie przetwarzał dane osobowe, dlatego musi spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Musi być zgodny z wymaganiami dokumentu OWASP Application Security Verification Standard 4.0 na poziomie minimum 1 (Level 1). Ma uniemożliwić wprowadzanie i modyfikację danych w sposób anonimowy. Zatem informacje o tych operacjach muszą zawierać m.in. o datę operacji, zakres zmian wraz z ich historią, dane użytkownika dokonującego zmiany w tym np. dzienniki systemowe wszystkich udanych i nieudanych logowań, eksport danych poza system, możliwość blokowania konta po określonej liczby nieudanych prób logowania do systemu, a także okresowego wymuszania zmiany haseł. KPRM zakłada, że cała komunikacja z systemem musi być szyfrowana w oparciu o protokół TLS 1.2 lub nowszy.

Co ciekawe KPRM zakłada, że system ma być wykonany w technologii „cienkiego klienta, tj. dostępny dla użytkowników za pomocą przeglądarki internetowej", a także powinna być możliwość obsługi systemu z urządzeń mobilnych (smartfon). System musi wspierać następujące przeglądarki internetowe: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera w najnowszych wersjach dostępnych w momencie odbierania systemu.

Wykonawca zobowiązuje dostawcę systemu, aby minimum jedna osoba wyznaczona do realizacji przedmiotu Umowy była zatrudniona „u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę na minimum 0,5 etatu".

Wykonawca umowy musi zachować w nieograniczonym „czasie zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z wykonywaniem zadań na rzecz Zamawiającego". Jest też zobligowany do niezwłocznego przekazania „Zamawiającemu podpisanych przez pracowników zaangażowanych w realizację umowy Oświadczeń podmiotu zewnętrznego o zachowaniu poufności". Musi on też przekazać do KPRM „listy osób, które będą wykonywały prace na rzecz Zamawiającego".