Sypią się mandaty za protesty ws. aborcji

W Katowicach, gdzie odbyło się jedno z najliczniejszych zgromadzeń pod katedrą Chrystusa Króla, kordon policji nie pozwolił protestującym wejść do środka. Sytuacja wymknęła się spod kontroli tuż przed godz. 20 w niedzielę, gdy jeden z mężczyzn zaczął okładać policjanta z kordonu parasolką po twarzy. Kiedy policjant w cywilu interweniował, został przewrócony i dotkliwie pobity. – Kopano go po całym ciele. Policja musiała użyć gazu - tłumaczy Aleksandra Nowara, rzeczniczka śląskiej policji. Także w sobotę część protestujących zaatakowała funkcjonariuszy parasolami, rzucała w nich kamieniami, butelkami i puszkami, szarpała za tarcze i popychała, chcąc przedostać się przez policyjny kordon do konfrontacji z grupą Młodzieży Wszechpolskiej stojącej pod schodami. By do tego nie dopuścić, policjanci użyli gazu. Zatrzymano trzy osoby. – Usłyszeli m.in. zarzut czynnej napaści na policjantów, naruszenia ich nietykalności, za co grozi do 12 lat więzienia, znieważenia – wskazuje Nowara. Nikogo nie zatrzymano na „dołku".