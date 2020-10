Afera podkarpacka: Policjanci z zarzutami i wysokimi emeryturami

Szybkie rozpoczęcie i sprawny proces są tu niezwykle istotne. Choć żaden z oskarżonych już nie pracuje w policji, to nadal przysługują im bardzo wysokie resortowe emerytury – ustaliła „Rzeczpospolita". Mogą je stracić dopiero po prawomocnym skazaniu.

Na ławie oskarżonych zasiądą: Krzysztof B. – były szef zarządu CBŚP w Rzeszowie, któremu bezpośrednio podlegali Daniel Ś. (jako naczelnik wydziału do zwalczania przestępczości ekonomicznej), Damian W. (wieloletni naczelnik wydziału do zwalczania przestępczości narkotykowej), Piotr J. – naczelnik przemyskiego wydziału zarządu CBŚP z Rzeszowa. Zarzuty postawiono również Ryszardowi J., szefowi policyjnego Biura Spraw Wewnętrznych, oraz także wywodzącemu się z policji Robertowi P. – był szefem delegatury CBA w Rzeszowie. Wszyscy, choć mają po czterdzieści parę lat, odeszli z formacji z wysokich stanowisk, które gwarantują najwyższe uposażenia emerytalne.

Jak odpowiada nam Komenda Główna Policji i CBŚP, wszyscy ci funkcjonariusze zostali zwolnieni ze służby na podstawie art. 41 ustawy o Policji ze względu na tzw. oczywistość czynu. Przepis ten pozwala zwolnić w szybkim trybie, jeśli „popełnienie czynu o znamionach przestępstwa albo przestępstwa skarbowego jest oczywiste i uniemożliwia pozostanie w służbie" – uznano, że to miało miejsce. CBŚP, KGP i CBA nie chciały odpowiedzieć, czy wszczęto także postępowania dyscyplinarne.

Byli policjanci z automatu stracą więc prawo do mundurowej emerytury, dopiero gdy zostaną skazani – ma to miejsce, jeśli przestępstwo jest umyślne i popełnione „w związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej" – tak jest w przypadku pięciu z sześciu oskarżonych (z wyjątkiem Ryszarda J. z BSW, który ma zarzut braku reakcji na korupcję i zdrady niejawnych informacji).

Oskarżeni mają wysokie emerytury – od 6,5 tys. do 13 tys. zł miesięcznie, więc czas gra na ich korzyść.

– Liczymy się z obstrukcją procesu, by opóźnić wydanie prawomocnego wyroku – przyznaje nam osoba zaangażowana w sprawę.

Terminu rozpraw jeszcze nie wyznaczono i wątpliwe, by proces ruszył w tym roku.

Co ciekawe, choć mundurowi nie płacą składek zdrowotnych i emerytalnych, to były funkcjonariusz, któremu zostanie zabrane prawo do świadczenia emerytalnego z powodu skazania za najcięższe przestępstwa przeciwko formacji, nie zostanie na lodzie. Otrzyma je – zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych – z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po osiągnięciu wieku emerytalnego. Emerytura zostanie obliczona na podstawie przepracowanych lat.