Wybuchła butla z gazem. Dwie osoby w szpitalu

Do eksplozji doszło dziś rano. Jak informują strażacy, wybuch gazu uszkodził prawie jedną trzecią budynku, w którym na co dzień mieszka 16 osób.

Dwie osoby ranne zabrano do szpitala, natomiast jedna została opatrzona na miejscu przez ratowników pogotowia.

Na razie nie wiadomo co było przyczyną wybuchu. Prawdopodobnie gaz wydostał się z nieszczelnej butli kuchennej. Na miejscu nadal są służby ratunkowe.

- Aktualnie nasz zastęp działa w miejscowości Safronka, gdzie doszło do wybuchu butli z gazem. Poszkodowane zostały trzy osoby. Na miejscu obecne są zastępy z JRG Nidzica, OSP Szczepkowo Borowe, Policja i nadzór budowlany. W drodze SGRT Ostróda – podała w mediach społecznoścowych OSP w Janowcu Kościelnym.

W wyniku eksplozji aż dziewięć rodzin straciło dach nad głową. Na razie nie wiadomo, czy budynek nadaje się do remontu, czy też została naruszona jego konstrukcja i trzeba będzie go rozebrać. Oceni to nadzór budowlany. Sprawą wybuchu będzie zajmować się lokalna policja pod nadzorem prokuratury.