Tragedie nad wodą. Utonęło aż osiem osób

Tylko w sobotę w całej Polsce utonęło osiem osób. Służby apelują o rozsądek nad wodą. - Ochładzajmy się stopniowo, nie wskakujmy gwałtownie do wody. Mamy nagrzane ciało, możemy doznać szoku termicznego, może wystąpić paraliż mięśni i ryzyko utonięcia. Zawsze wchodząc do wody opłuczmy wodą okolice karku, okolice serca – apelują ratownicy.

Zgłoszenie dotyczące topiącego się 21-letniego mężczyzny w Bałtyku we Władysławowie miejscowa policja dostała wczoraj po godz. 18.

Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynikało, że 21-letni mieszkaniec gminy Grodzisk Mazowiecki wszedł do morza i nie mógł powrócić na brzeg.

We Władysławowie wczoraj topiły się dwie inne osoby, ale je udało się uratować.

Mężczyźni postanowili wejść do wody, pomimo powiewających nad kąpieliskami, zakazujących kąpieli, czerwonych flag. Trwają poszukiwania 29-latka, który wszedł do wody w sobotę w Jastrzębiej Górze. Jak dotąd nie udało się go odnaleźć.