Kiedy wojsko wezwie rezerwistów

Z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wiosną zawieszone zostały ćwiczenia organizowane dla rezerwistów. Sztab Generalny WP planował w tym roku wezwać na takie krótkie ćwiczenia aż 50 tys. osób. W połowie czerwca MON „odmroził" takie zajęcia, ale minister ON Mariusz Błaszczak zaapelował też do bezrobotnych, którzy utracili pracę w powodu epidemii, aby sami zgłaszali się do wojska na ćwiczenia rezerwy.

