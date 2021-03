1300 żołnierzy WOT zakażonych wirusem SARS-CoV-2

Żołnierze WOT zajmują się m.in. pobieraniem wymazów, odpowiadali za ewakuację zakażonych pensjonariuszy domów pomocy społecznej, dostarczali m.in. płyny dezynfekcyjne do szpitali, żywność dla starszych osób, ale też zajmują się patrolowaniem ulic wraz z policją czy kontrolą osób, które są na kwarantannie.

Zapytaliśmy, czy w takim razie żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej, czyli ochotnicy, mogli liczyć na pomoc w placówkach podległych MON? – Żołnierze otrzymywali pomoc lekarską adekwatną do zaleceń lekarskich uwzględniających stan zdrowia. Pomoc realizowana była głównie w oparciu o placówki publicznej służby zdrowia – usłyszeliśmy.

Żołnierze kierowani do zwalczania pandemii w zasadzie nie otrzymywali wynagrodzenia ekstra za taką służbę. Pod koniec roku dowództwo WOT poinformowało nas, że „za wykonywanie poza macierzystą jednostką wojskową zadań związanych z bezpośrednim udziałem w zwalczaniu klęsk żywiołowych lub likwidacji ich skutków albo w akcjach poszukiwawczych lub ratowania życia ludzkiego przysługuje 45 zł za każdą rozpoczętą dobę wykonywania tych zadań". Taki dodatek mieli otrzymywać żołnierze, którzy np. ewakuowali DPS-y, gdy osoby w nim przebywające były zakażone. Pułkownik Marek Pietrzak dodał, że dodatki te były wypłacane rzadko.

Z informacji, którą otrzymaliśmy od płk. Pietrzaka, wynika, że MON przeznaczył prawie 11 mln zł na nagrody dla żołnierzy wyróżniających w zwalczaniu skutków pandemii. Minister Mariusz Błaszczak przyznał nagrody dla 3650 żołnierzy po 3 tys. zł dla każdego. Trafiły one do 2642 ochotników (TSW) i 1008 zawodowych (w tym do 103 z dowództwa WOT).