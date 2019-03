Kozubal: Szef MON zrugał generałów

Zwiększenie wydatków na zbrojenia wymaga ponadpartyjnego porozumienia politycznego i konkretnych działań, a nie tylko ich zapowiedzi.

W trakcie corocznej odprawy rozliczeniowo-koordynacyjnej kierowniczej kadry resortu obrony narodowej z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy zdefiniowane zostały cele działania Sił Zbrojnych na najbliższy czas.

Zarówno on, jak i szef MON Mariusz Błaszczak przypomnieli generałom ich miejsce w szeregu. – Nie przywiązujmy zbyt wielkiej wagi do szkalującej polskie wojsko wypowiedzi medialnych byłych dowódców, którzy zamienili się w agresywnych polityków, prowadząc narrację szkodzącą Polsce. Róbmy swoje, bo tego oczekują od nas zarówno Polacy, jak i sojusznicy w NATO – powiedział Błaszczak.

Zarówno szef MON, jak i prezydent przypomnieli, że na obronę narodową przeznaczane są coraz większe pieniądze, a rekomendacje co do zakupów ustala armia.

Rysując plany na przyszłość, prezydent zakłada, że Polska stanie się hubem obecności wojskowej NATO i USA w regionie. Rząd liczy na zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce, chociaż nie mówi już o budowie jednej bazy Fort Trump.

Prezydent zapowiada stworzenie do końca roku nowej strategii bezpieczeństwa narodowego, a także przeprowadzenie ćwiczenia Kraj. Symptomatyczne są apele o zwiększenie rezerw osobowych wojska. Pomimo kampanii społecznej, której celem jest zachęcenie młodych ludzi do służby wojskowej, liczba żołnierzy wcale skokowo nie wzrasta.

Błaszczak obiecał przyspieszenie zakupu 32 samolotów wielozadaniowych, pełnomocnikiem do ich pozyskania mianował inspektora Sił Powietrznych gen. Jacka Pszczołę. Coraz bardziej prawdopodobne wydaje się, że zakup tych maszyn odbędzie się na mocy specjalnej ustawy – tak jak to było w przypadku nabycia samolotów F-16. To oznacza, że trzeba będzie skorygować plan modernizacji technicznej do 2026 r. i być może na szczycie priorytetów postawić zakup okrętu podwodnego.

– Dbałość o bezpieczeństwo jest cenna i droga – przypomina gen. Romuald Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego WP.

Prezydent, widząc skalę potrzeb, po raz kolejny apeluje o zwiększenie wydatków na dozbrojenie armii. Andrzej Duda uważa, że już w 2024 r. powinniśmy wydawać na obronę narodową 2,5 proc. PKB, a nie, jak planowano, dopiero w 2030 r. Problem w tym, że te deklaracje – powtarzane zresztą już od kilku miesięcy, nie mają jasnego wsparcia ze strony partii rządzącej. Na razie nic nie wiemy o tym, czy w budżecie poszukiwano środków na realizację tych celów. Rząd nie stara się wytłumaczyć społeczeństwu konieczności ponoszenia większych obciążeń na rzecz wojska. Nie ma też debaty ponad podziałami politycznymi, która pokazałaby drogę do osiągnięcia w tym zakresie porozumienia.