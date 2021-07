Śledztwo dot. Sławomira Nowaka. Kolejne zatrzymanie

Prokuratura twierdzi, że Nowak wykorzystywał funkcję szefa Ukrawtodoru, czyli ukraińskiej agencji drogowej, do przyjmowania łapówek "w zamian za bezprawne wpływanie" na przebieg przetargów dotyczących budowy dróg i obsługi autostrad na Ukrainie. O dowodach w sprawie mówił w poniedziałek Mariusz Dubowski, szef Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Prokuratura: liczne dowody winy byłego ministra



– N. usłyszał 17 zarzutów, w tym założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, przyjęcie 6,5 mln zł korzyści majątkowych i żądania przyjęcia takich korzyści na kwotę 4,5 mln zł – wyliczał prok. Dubowski. Dodał, że uzupełniono zarzuty o kwotę 1,5 mln zł łapówek.



– Biegły z zakresu genetyki sądowej sformułował kategoryczny wniosek, że na przedmiotach służących do spinania pieniędzy i do ich przechowywania ujawniono materiał genetyczny Sławomira N. To oznacza, że miał on kontakt z dowodową gotówką – mówił prok. Dubowski.



Śledztwo w sprawie korupcji trwa od stycznia 2019 r., jest w nim 15 podejrzanych. Dotąd zabezpieczono majątek o wartości 4 mln zł, a w gotówce odzyskano 4,2 mln zł. Oprócz polskiej prokuratury i CBA, swoje postępowanie prowadzi równolegle Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna w Kijowie i Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy. Działa wspólny polsko-ukraiński zespół śledczy.



Sławomir Nowak nie przyznaje się do zarzutów.