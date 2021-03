Radom: Miejska spółka przelała 1,8 mln zł. Oszustwo "na policjanta"

"Dziś dotarła do mnie wiadomość, która nie mieści się w głowie, że spółka Rewitalizacja Z Radomia została oszukana metodą „na policjanta”. Kierownictwo spółki przelało na konta przestępców 1,8 mln zł. Co na to Prezydent Witkowski" - napisał na Twitterze wiceminister Wojciech Skurkiewicz.

Prezydent Radomia potwierdził, że doszło do przestępstwa. Odpowiedział, że czynności w tej sprawie prowadzą policja i prokuratura. Wszyscy "Mamy nadzieję, że skuteczniej niż w sprawie prezesa Obajtka" - napisał Witkowski.

Przedstawiciele miasta do czasu wyjaśnienia sprawy przez organy ścigania nie udzielają komentarza.

Lokalny serwis Zebrra.tv poinformował, że do spółki „Rewitalizacja” miała zadzwonić osoba podająca się za funkcjonariusza CBŚP. W rozmowie poprosiła o dokonanie przelewów. Łącznie przekazano w ten sposób przestępcom ok. 2 mln złotych.