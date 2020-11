Narodowa zrzutka.pl na prawników zawieszonych policjantów

Sprawę opisał we wtorek Mariusz Gierszewski w portalu „Wirtualna Polska”. „Policjanci z prewencji zostali 29 października wysłani do interwencji przed posesją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Grupa manifestantów nazywająca się Lotną Brygadą Opozycji przemaszerowała ulicą Mickiewicza przed dom Kaczyńskiego. Tam powiesiła na płocie paczkę pampersów oraz wieszaki - symbol protestu kobiet - z literami układającymi się w niecenzuralne słowo” - pisał Gierszewski. W efekcie zastępca Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Żoliborz nadkomisarz Robert Jurkowski i pięciu policjantów zostało zawieszonych, wdrożono postępowanie wyjaśniające - są zawieszeni na miesiąc.

„Policjant też człowiek - pomoc prawna dla 5 policjantów” - tak zatytułowano zbiórkę na zrzutka.pl.

„Nie noszę munduru a szkoda tak wyszło. Nauczono mnie jednak szacunku do munduru, a zwłaszcza do ludzi go noszących. Dzięki że jesteście, pamiętajcie nie jesteście sami. Powodzenia trzymam kciuki.

Piątka, policjantów z Wydziału Prewencji KRP Warszawa V prosi o wpłaty na pomoc prawną w związku z zawieszeniem na miesiąc czasu.

Jak każdy wie policjant w obecnych czasach nie jest traktowany poważnie i z szacunkiem.

I tak się stało i tym razem, piątka policjantów oddelegowanych do pełnienia służby przy ulicy Mickiewicza w Warszawie według przełożonych nie wypełniła swoich obowiązków, według nich zrobili wszystko co mogli w danej sytuacji” - napisał pan Wojtek pod zrzutką.

Inny, anonimowy: „Precz z mobbingiem i hipokryzją”. Wielu, którzy wpłacili pisze: „Trzymajcie się chłopaki”. Pani Żaneta napisała: „Większość widzi, że Policja też ma już dość i wspiera ludzi na ile może, oraz rozumie, że władza wykorzystuje Policję. Wsparcie za wsparcie”.

Poseł PO Michał Szczerba zaangażował się w obronę policjantów. Domaga się umorzenia postępowania.