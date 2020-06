Akcja policji w pobliżu domu Kaczyńskiego

Jak wyjaśnił rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkomisarz Sylwester Marczak, funkcjonariusze zostali tam skierowani prewencyjnie, ze względu na odbywające się w centrum demonstracje.

Pierwszą zorganizował Strajk Przedsiębiorców, a jej trasa wiodła z placu Zamkowego pod Sejm. Druga, zorganizowana przez Ogólnopolski Strajk Kobiet, KOD, Studencki Komitet Antyfaszystowski i Związkową Alternatywę pod hasłem "WyPAD. Rząd na bruk", ruszyła o 16 z placu Konstytucji pod Pałac Prezydencki.

Nadkomisarz Marczak tłumaczył, że policja pojawiła się na Mickiewicza i zablokowała ulice w pobliżu domu Kaczyńskiego w związku ze zgromadzeniem, które zaczęło się w Śródmieściu, a potem jego uczestnicy ruszyli w stronę Żoliborza.

- Zgromadzenie miało charakter przemarszu drogą, stąd konieczność zablokowania ruchu. Oznacza to zero możliwości wjazdu jakiegokolwiek pojazdu, bowiem stwarzałoby to zagrożenie dla uczestników zgromadzenia - przekazał rzecznik w rozmowie z Wirtualną Polską. Wcześniej na Żoliborzu funkcjonariusze zatrzymali samochód z napisem "WyPAD".