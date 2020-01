Pracownica CBA wyprowadziła z instytucji miliony złotych?

Jak ustalił nieoficjalnie Onet, odwołania te są prawdopodobnie związane ze sprawą nielegalnego wyprowadzenia pieniędzy z kasy CBA. - Miała tego dokonać pracownica pionu finansowego Biura. Kobieta, mając pełną wiedzę o pieniądzach przepływających przez tę instytucję, sukcesywnie wyprowadzała je z funduszu operacyjnego Biura. W sumie mogło to być nawet blisko pięć mln zł - podkreślił w rozmowie z Onetem powiązany ze służbami anonimowy informator. - Kiedy wyszło to na jaw, posypały się głowy. Dyrektor pionu finansów będzie prawdopodobnie odpowiadać za niedopełnienie obowiązków, a dyrektor biura wewnętrznego za to, że nie miał nad tym kontroli, do czego przecież został powołany - dodał.

Pracownica CBA została już zatrzymana oraz tymczasowo aresztowana.

- CBA nie informuje o decyzjach kadrowych, podejmowanych wobec funkcjonariuszy i pracowników Biura. Nie jest prawdą, jakoby Centralne Biuro Antykorupcyjne utraciło jakiekolwiek środki finansowe - taką odpowiedź otrzymał Onet od Temistoklesa Brodowskiego, rzecznika CBA, na pytania dotyczące sprawy.

O komentarz poproszony został także Marek Biernacki, były koordynator ds. służb specjalnych, obecnie członek parlamentarnej komisji służb specjalnych. - Dotarły do mnie również informacje o zatrzymaniu kobiety pracującej w CBA, która miała narazić tę instytucję na straty. Nie jestem jednak w stanie potwierdzić sumy, jaka wchodzi w grę. Jeżeli byłoby prawdą, że kobieta wyprowadzała pieniądze z funduszu operacyjnego Biura, musiała to robić nawet latami. Nie da się wyprowadzić tą drogą takich pieniędzy krócej niż w rok, jest to po prosty niewykonalne - powiedział Biernacki. - Coś musi być na rzeczy, bo na ostatnim posiedzeniu parlamentarnej komisji ds. służb specjalnych, dotyczącej budżetu służb specjalnych, nie stawił się nikt z kierownictwa CBA, jak to jest zwyczajowo, tylko osoba, która zastępuje byłego już prawdopodobnie dyrektora pionu finansowego tej instytucji. Poprosiłem ją o wyjaśnienia w tej sprawie, ale nie była w stanie udzielić mi precyzyjnych informacji - dodał.

Wspomnieni dyrektorzy odwołani zostali w tygodniu, w którym parlamentarna komisja służb specjalnych debatowała nad budżetem dla CBA. O tym, czy sprawa sprawi, że Ernest Bejda nie zostanie powołany na kolejną kadencję formalnie zadecyduje premier Mateusz Morawiecki. Jak informuje Onet, nieoficjalnie mówi się, są tarcia między nim a Mariuszem Kamińskim, koordynatorem ds. służb specjalnych, a od ubiegłego roku również ministrem spraw wewnętrznych i administracji.