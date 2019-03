Andruszkiewicz: Byłem śledzony. Poinformowałem policję

Wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz poinformował, że w Warszawie był śledzony przez dwa samochody. O zdarzeniu poinformował policję.

"Informuję, że dziś w czasie pracy, kiedy poruszałem się po Warszawie, śledziły mnie 2 nieoznakowane, prywatne samochody (niebieski VW Bora oraz niebieska Skoda kombi). Jeździły za na mną wszędzie, zatrzymywały się, goniły kiedy wyjechałem z Sejmu. Nie mając pojęcia, kto mnie ściga i w jakim celu to robi - postanowiłem pojechać na komisariat i przekazać sprawę policji" - napisał Adam Andruszkiewicz.



"W czasie mojej rozmowy z policjantami pod komisariatem, jeden z mężczyzn z daleka robił mi zdjęcia. Przepraszam, ale to nie jest normalna sytuacja. Wokół naszego Ministerstwa mogą aktywne być obce służby" - dodał wiceminister cyfryzacji.

Andruszkiewicz przekazał również, że wielokrotnie otrzymywał pogróżki, a nawet życzenia śmierci. "Nie wiem kto i w jakim celu mnie śledzi, robi zdjęcia, rejestruje gdzie mieszkam. Ale godzi to bardzo mocno w poczucie mojego bezpieczeństwa i dlatego poprosiłem policję o wyjaśnienie sprawy oraz informuję Was publicznie o tym, co się dzieje" - napisał polityk.