Zbezczeszczono kaplice na Kalwarii Panewnickiej

Nieznani sprawcy zniszczyli cztery kaplice różańcowe na Kalwarii Panewnickiej. Parafia św. Ludwika i Wniebowzięcia NMP w Panewnikach liczy na pomoc osób, które mogą posiadać informacje w tej sprawie.

Do zniszczenia kaplic doszło prawdopodobnie w piątek wieczorem. Na figurach pojawiły się pentagramy, napisy "Ave Satan" i rysunki męskich genitaliów.

"Może ktoś potrafi wskazać sprawców. Każda informacja jest ważna.

Może nadszedł już czas aby zamykać Kalwarię" - napisali przedstawiciele Parafii św. Ludwika i Wniebowzięcia NMP w Panewnikach.

O sprawie poinformowano policję. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu. Sprawcom zniszczeń za uszkodzenie mienia grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat. Za obrazę uczuć religijnych poprzez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych przewidziana jest kara do 2 lat więzienia.