Proszę się więc nie łudzić, że to państwo dokonujecie wyborów – zarówno tych konsumenckich, jak i politycznych. One są podejmowane wami. A im bardziej wybór jest nie-mój, tym mocniej jestem przekonany o jego absolutnej autentyczności; o tym, że pochodzi on z głębi serca, rozumu, wyznawanych wartości. Taka żarliwość i absolutny brak wątpliwości nie występują w przyrodzie, mogą być tylko sztucznie indukowane.

Demokracja nie istnieje. Jest tylko demokratyzm. Wiara ze swoimi dogmatami. Religia i jej rytuały. Z tym jednym, kluczowym, który raz na cztery lata jest dla wyznawców demokratyzmu jak podróż do Mekki dla muzułmanów albo spowiedź wielkanocna dla katolików. Wypełnieniem świętego przykazania, w tej akurat denominacji określonego mianem „obywatelskiego obowiązku”. Wybory rzeczywiście są „świętym dniem demokracji”. Przystąpieniem do sakramentu, którego wiążącą moc będzie się odczuwać przez kolejne lata, aż do następnych wyborów. Jego ciemną, spływającą na nas łaskę odczujemy za każdym razem, kiedy dotknie nas upokorzenie albo triumf którejś ze stron. Gdy jeden z kapłanów naszej religii – czy to po święceniach diakonatu (polityk), czy subdiakonatu (dziennikarz) – wygłosi żarliwe kazanie albo też dokona szczególnie skutecznego aktu strzelistego tweeta lub memu.

Każda szanująca się religia wysuwa to żądanie – chce być wszystkim, bo inaczej stanie się niczym. Wkradać się w każdy zakątek rzeczywistości. W przeciwnym wypadku wyparuje jak poranna rosa w letni dzień. Stąd też ta absolutyzacja polityki, jej wkradanie się do każdego, niedostępnego dotąd zakątka. Niektórzy nazywają to polityką tożsamości, a to tylko prosty skutek ekspansji demokratyzmu. Religii panującej absolutnie, oficjalnego wyznania zachodniego świata.

Wierzący w demokratyzm praktykuje swe wyznanie całą dobę. Ogląda, słucha, komentuje, lajkuje, hejtuje. Uzupełnia te nieliczne istniejące wciąż luki we własnym profilu. A im bardziej każdy kolejny jego krok jest przewidywalny (i faktycznie z góry przewidziany), im przepływające przez niego hasła i slogany są mocniej wytarte, tym on sam wydaje się sobie prawdziwszy. Głębiej przekonany. Żarliwiej wierzący. Bo chaos jest w nim i on jest chaosem.

Jak mu się wymknąć? Jak chociaż zacząć mu się wymykać? Nie zapalić kadzidła, nie uklęknąć, nie adorować bożka demokratyzmu w nadchodzącą niedzielę, „święto demokracji”. Złożyć deklarację niewiary.