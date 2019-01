Stefan W. chciał, by "Kaczyński był dyktatorem"

Zabójca prezydenta Pawła Adamowicza kilka dni przed wyjściem z więzienia zapowiadał w rozmowie z wychowawcą, że wyjedzie z województwa pomorskiego, bo to "siedlisko Platformy". Chciał, by "Jarosław Kaczyński został dyktatorem".

Stefan W. odsiadywał wyrok więzienia za cztery napady na banki. Jeszcze przed wyjściem na wolność, policjanci podejrzewali, że mężczyzna może planować kolejny atak. W związku z tym policjanci z Gdańska rozesłali do komisariatów w całej Polsce notatkę, by w przypadku zaistnienia tego typu przestępstwa od razu typować Stefana W. jako sprawcę.

Dzień przed wyjściem Stefana W. na wolność, dyrekcja więzienia przesłała policji dokumenty w jego sprawie. Wynika z nich, że skazany planował opuścić województwo i jeździć po kraju.

Jak informuje portal TVN24.pl, pierwsze rozmowa z wychowawczą odbyła się 1 grudnia, tydzień przed opuszczeniem więzienia. Stefan W. mówił, że nie wie, co będzie robił po wyjściu na wolność. Wychowawca zapewniał, że służby więzienne mogą mu zapewnić miejsce w noclegowni. Nie chciał skorzystać z takiej pomocy.

Czytaj także: Matka Stefana W. mówiła policji, że syn jest niebezpieczny

Dwa dni później odbyło się drugie spotkanie. "Skazany wezwany na rozmowę stwierdził, że wyjeżdża z województwa pomorskiego bo tutaj rządzi >>Platforma<<"- przekazał w notatce dyrektor zakładu.

Po opuszczeniu zakładu karnego zamierza udać się na lotnisko, a gdyby nie udało mu się kupić biletu na samolot, to uda się na dworzec PKP i wyjedzie do innego województwa, gdzie rządzi PiS, bo jest zwolennikiem PiS-u, cyt. słowa skazanego >>chciałbym, by Jarosław Kaczyński został dyktatorem<<. Zamierza być bezdomnym, mieszkać po ośrodkach dla bezdomnych i jeździć pociągami po kraju. Do województwa pomorskiego nie będzie przyjeżdżać, bo to >>siedlisko Platformy<<" - relacjonował.