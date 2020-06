Koronawirus: jak przyśpieszyć odmrażanie sądów

Tymczasem Stowarzyszenie Sędziów „Iustitia" zaapelowało do sędziów, aby nie dawali choćby pozoru, że chronią wyłącznie siebie. Sądy to też pracownicy administracji, a ochrona należy się też interesantom. Apeluje też do Ministerstwa Sprawiedliwości, by zapewnił obywatelom i pracownikom sądów choćby minimum bezpieczeństwa.

– Raczej nie można sobie wyobrazić rezygnacji z rozprawy (posiedzenia jawnego) w przypadku konieczności przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków, stron czy uzupełniającego przesłuchania biegłego. Strony oraz sąd muszą mieć możliwość bezpośredniego zadawania pytań – ocenia mec. Jacek Siński z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Nie ma wątpliwości, że rzeczywistość pandemiczna zmusi sądy do szerszego niż dotychczas korzystania ze skierowania sprawy na posiedzenie niejawne, ale rozprawy muszą zostać. – Wszędzie tam, gdzie to możliwe, uzasadnione jest pozostanie przy dotychczasowej formie jawnej rozprawy, ale stan epidemii nie jest odpowiednim czasem na procesy z liczną publicznością, wielogodzinnym przesłuchaniem świadków bez przerw. Nie chodzi o to, by stronom ograniczać prawo do jawnego rozpoznania sprawy, ale by ograniczyć ryzyko – wskazuje Kamila Spalińska, sędzia wizytator ds. cywilnych w SO w Warszawie.