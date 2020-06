Koronawirus: procesy online to możliwość, nie obowiązek - rozmowa z sędzią Kamilą Spalińską

To rozwiązanie najlepiej zda egzamin tam, gdzie materiałem dowodowym są wyłącznie dokumenty i nie ma zeznań świadków czy stron, a te reprezentują profesjonalni pełnomocnicy. Co do przesłuchań – jeśli pozwolą możliwości techniczne i osoby te mają odpowiedni sprzęt, nie ma przeszkód, aby również online ich przesłuchać. Wątpliwość może budzić sposób ustalenia tożsamości przesłuchiwanego, ale wydaje się, że wystarczy okazanie dowodu osobistego tak, by jego numer i serię dało się odczytać. Bardziej niepokojący jest brak możliwości ustalenia przez sąd, czy nikt nie wpływa na zeznania świadka, nie wywiera na niego pozawerbalnej presji.

Dlatego uzasadnione jest pozostanie przy dotychczasowej formie rozpraw, a sądy przygotowują się do powrotu do sądzenia na salach z obwarowaniami sanitarnymi (obowiązek mierzenia temperatury osoby wchodzącej do sądu, maseczki, dezynfekcja rąk, dystans między uczestnikami, wietrzenie sali rozpraw po każdej rozprawie itd.), ważny jest rozsądek podsądnych. Stan epidemii to nie czas na liczną publiczność, długie przesłuchania świadków w jednej sprawie bez przerw, obecność stron i ich pełnomocników na sali. Nie chodzi o to, aby stronom ograniczać prawo do sądu i jawnego rozpoznania sprawy, ale by pamiętać, że działamy w czasie trudnym, a ryzyko związane z uczestnictwem w rozprawie ponoszą nie tylko podsądni, ale też pełnomocnicy, protokolanci, sędziowie.