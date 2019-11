Tragedie na polskich drogach

Dziś ostatni dzień akcji. Policja apeluje do kierowców o ostrożność na drogach.

Do najtragiczniejszego w skutkach wypadku doszło wczoraj po południu na drodze krajowej nr 94 w Sławkowie na Śląsku. Zginęły tam dwie osoby, a dwie inne zostały ranne.

Do wypadku doszło na jezdni w kierunku Olkusza w rejonie skrzyżowania z ul. Okradzionowską. BMW X5 zderzyło się z Toyotą Yaris. Na miejscu lądowały śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Gliwic i Kielc.

W wypadku zginęła 70-letnia pasażerka toyoty i 46-letni kierowca bmw. Natomiast do szpitala trafili 11-letnia pasażerka bmw i 76-letni kierowca toyoty.

W Kielcach ranne zostały dwie osoby, po tym jak osobowy dodge uderzył w drzewo, a następnie w wiatę przystanku autobusowego pod którą na ławce siedział 67-letni mężczyzna. Trafił do szpitala. Podobnie jak 28-letni pasażer samochodu. Kierowcy auta, trzeźwemu mieszkańcowi powiatu pińczowskiego, nic się nie stało.

Do podobnego wypadku doszło też we Wrocławiu. Tam mężczyzna staranował przystanek autobusowy, na którym stała matka z dwójką kilkuletnich dzieci. Cała trójka trafiła do szpitala. Na szczęście nie odniosły poważniejszych obrażeń.