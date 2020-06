Afera podkarpacka: Sądy nie spieszą się z seksaferą

W listopadzie 2019 r. czterej oficerowie – wtedy jeden obecny, i dwóch byłych wysokich funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji na Podkarpaciu – zostali zatrzymani przez ABW. Był to Piotr J., wówczas naczelnik zarządu CBŚP w Rzeszowie, dwaj byli naczelnicy tutejszego CBŚP: Damian W. oraz Krzysztof B., a także Robert P., były szef delegatury rzeszowskiego CBA, też wywodzący się z policji. Wszyscy na trzy miesiące trafili do aresztu pod zarzutem przyjmowania korzyści majątkowych i osobistych, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.

Terminy aresztu dla podejrzanych upływały w połowie lutego. Prokuratura złożyła wniosek o jego przedłużenie. Jednak Sąd Okręgowy w Tarnowie na to się nie zgodził – 13 lutego cała czwórka wyszła na wolność. – W ocenie Sądu Okręgowego ten izolacyjny środek zapobiegawczy nie był już konieczny – mówi nam sędzia Tomasz Kozioł, rzecznik SO w Tarnowie.

Co działo się przez cztery miesiące w tej w końcu pilnej „aresztowej" sprawie? Sąd Okręgowy w Tarnowie przesłał akta do Sądu Apelacyjnego w Krakowie w ciągu tygodnia. Tam zaczęły się piętrzyć problemy – przez koronawirusa i brak sali do posiedzeń niejawnych (taką klauzulę ma sprawa), która jest tylko w krakowskim Sądzie Okręgowym.

21 maja sąd apelacyjny uznał racje prokuratury, która chciała aresztów, tyle że – i to rzadkość, bo zwykle sam decyduje – odesłał sprawę do ponownego rozpoznania do niższej instancji. – Nie mogę zacytować uzasadnienia. Całość wniosku, jak i decyzja sądu pierwszej i drugiej instancji są niejawne – mówi sędzia Szymański. Do sądu w Tarnowie akta wróciły 25 maja. Terminu posiedzenia jeszcze nie ma.