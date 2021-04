Sprawa Sławomira Nowaka. Korupcja w abonamencie

Jak się dowiedzieliśmy, 13 kwietnia z polskim prowadzącym śledztwo skontaktował się ukraiński prokurator Taras Shcherbai z tamtejszego zespołu śledczych, informując go o ogłoszeniu zarzutów Aleksandrowi T. Według naszej wiedzy ukraińska prokuratura wystąpiła do sądu o tymczasowy areszt dla biznesmena i o zabezpieczenie na poczet grożącej mu konfiskaty mienia w kwocie 2 mln dol.

Śledztwo ma charakter międzynarodowy, wnioski o pomoc prawną skierowano do Ukrainy, do Turcji, Gruzji, Czech i Estonii. W lipcu ubiegłego roku Sławomir Nowak usłyszał sześć zarzutów przyjęcia łapówek 1,5 mln zł, a w styczniu uzupełniono je o kolejnych 11 przestępstw korupcyjnych w łącznej wysokości 6 mln zł – podaje Prokuratura Krajowa.

Wygląda na to, że dowody przesłane z Ukrainy miały przyczynić się do rozszerzenia Nowakowi zarzutów. NABO podaje, że „W styczniu tego roku materiały postępowania karnego dotyczące byłego szefa Ukravtodoru zostały przesłane do Polski w celu zakończenia postępowania przygotowawczego, ponieważ jest on obywatelem tego państwa". Oba kraje prowadzą swoje śledztwa, ale działa wspólny polsko-ukraiński zespół śledczy (koordynacja odbywa się przy udziale unijnego Eurojustu).