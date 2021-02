Ujęto zbiega z białostockiej prokuratury

Maciej D. uciekł we wtorek 2 lutego około godziny 12.30 z budynku Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe przy ul. Mickiewicza. Stało to się w momencie przesłuchania.

To nie pierwsza ucieczka z budynku Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe. We wrześniu 2016 roku uciekł inny mężczyzna. Podejrzany o szereg włamań do mieszkań 26-letni Paweł G., choć miał ręce skute kajdankami, wymknął się policjantom, który doprowadzili go do prokuratury.