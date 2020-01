Kukiz: Dla was dobry obywatel to jest obywatel PiS-owski

- Wy uważacie, że społeczeństwo to jest 8 mln wyborców naprzeciw 12, którzy na was nie głosowali - to już nie jest społeczeństwo. Ile razy byłem u pana i u pana prezydenta z tym - mówił Kukiz, przedstawiając „Białą księgę w sprawie wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji sądów (sędziów) pokoju”.

Sędziowie pokoju to jedna ze sztandarowych propozycji Kukiz'15 w poprzedniej kadencji Sejmu. Dokument, który pokazywał Paweł Kukiz, opracowali w listopadzie 2018 roku prof. Piotr Kruszyński i dr Michał Jabłoński. Autorzy zwracali uwagę, że sądy pokoju to instytucja działająca w wielu krajach o długich tradycjach demokratycznych m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Belgii, Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii czy Włoszech, a także w przedwojennej Polsce. Ich wprowadzenie do systemu sądowniczego miałoby być recepta na przewlekłość postępowań.