Trzaskowski mówił także o tym, jaka – jego zdaniem – jest stawka nadchodzących wyborów prezydenckich. – Czy wybierzemy prezydenta, który będzie prezydentem tylko jednego plemienia, czy może wybierzemy kogoś, kto będzie prezydentem wszystkich Polek i Polaków, całego narodu – stwierdził polityk. – Dziś patrzyłem na to, co działo się w Łodzi. Zrobiło mi się przykro. Zobaczyłem, że Jarosław Kaczyński przyszedł na konwencję i postawił przed sobą kandydata Karola Nawrockiego i prezydenta Andrzeja Dudę, i nie czuł w tym żadnego obciachu, nic niestosownego. Nie ma zgody na to, by kolejny prezydent był marionetką Kaczyńskiego. Pięć lat temu krzyczeliśmy, że nie ma zgody na kolejną marionetkę Kaczyńskiego. Mamy dość – zaznaczył.

Rafał Trzaskowski: Potrzebujemy prezydenta, który będzie łączył, nie dzielił

Jak podkreślił Trzaskowski, „to nie jest czas na to, żeby jeden z kandydatów – zupełnie bez obciachu – mówił: jestem tutaj decyzją Jarosława Kaczyńskiego”. – Potrzebujemy prezydenta, który jest prezydentem z waszej decyzji, z woli narodu, który będzie łączył, a nie dzielił. W Łodzi PiS po raz kolejny urządził festiwal nienawiści, szczucia na innych, gry na złych emocjach, dzielenia nas, podczas gdy my potrzebujemy wspólnoty, zrzucić z siebie kompleksy i patrzeć z prawdziwą uwagą i nadzieją w przyszłość. Wtedy wygra cała Polska – powiedział kandydat KO.

– Chcę wam powiedzieć jedną rzecz – że gdyby w 2020 roku udało nam się wygrać, nie byłoby tylu lat obciachu, łamania praw kobiet, niszczenia polskiej szkoły i gospodarki, podwyższania cen energii – stwierdził Rafał Trzaskowski. – Stawką tych wyborów jest to, żeby te czasy już nie wróciły. Udało się nam obronić wolne media i wolne sądy, dalej możemy się rozwijać, ale jest bardzo wiele do zrobienia. Dziś trzeba jednak wiedzieć, jak to zrobić, mieć doświadczenie i sprawczość, a także umiejętności – dodał. – Jedną rzecz powiem dziś do tych, którzy występowali w Łodzi oraz do Jarosława Kaczyńskiego: trzeba lubić ludzi. Dlaczego sprawczość jest tak ważna? Wy rozumiecie, czym jest dobry włodarz miasta – jak tu, w Poznaniu. Dziś jest bardzo wielu polityków, którzy nie biorą żadnej odpowiedzialności. Obsadzają się w roli recenzentów, ale nic do tej pory nie zrobili. To, czego nauczyło mnie bycie prezydentem miasta, to przekonanie, że trzeba budować miasto dla wszystkich. Metro musi dojeżdżać do wszystkich, żłobki muszą być dziś dla wszystkich dzieci, szpitale w pandemii musiały funkcjonować dla wszystkich. Chcemy budować Polskę dla wszystkich, a nie tylko dla swoich – zaznaczył Trzaskowski.