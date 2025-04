Trzecie miejsce w badaniu z drugiej połowy kwietnia zajęła Konfederacja. Na ugrupowanie, którego liderem jest kandydat na prezydenta Sławomir Mentzen, chciałoby głosować 15 proc. pewnych uczestników wyborów (spadek o 1 punkt).

Sondaż: Trzecia Droga i Partia Razem poza Sejmem

Z sondażu wynika, że do Sejmu dostaliby się jeszcze przedstawiciele Lewicy, która odnotowała wynik na granicy progu wyborczego (5 proc., spadek o 1 punkt). W parlamencie nie byłoby natomiast posłów Trzeciej Drogi ani Partii Razem. Formacja tworzona przez Polskę 2050 Szymona Hołowni oraz PSL odnotowała poparcie rzędu 6 proc. (wzrost o 1 punkt), gdy dla koalicji próg wyborczy to 8 proc. Z kolei ugrupowanie, którego współprzewodniczącym jest Adrian Zandberg, ma podobnie jak dwa tygodnie temu poparcie 4 proc. osób wybierających się na wybory. O dwa punkty, do 7 proc., zmalała liczba respondentów zainteresowanych udziałem w wyborach parlamentarnych, którzy nie wiedzą, na jaką partię oddaliby głos.

Z opublikowanych przez CBOS danych wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, najchętniej (93 proc.) do urn poszliby prowadzący własną działalność gospodarczą, a najmniej chętnie - rolnicy (76 proc.). Gdyby głosowały tylko osoby z grupy wiekowej 25-34 lata, wybory wygrałaby Konfederacja (38 proc.), w grupie wiekowej 45-54 prowadzi Koalicja Obywatelska (38 proc.), zaś wśród najstarszych wyborców (55-64 oraz 65 lat i więcej) największe poparcie ma PiS (odpowiednio 46 i 48 proc.).