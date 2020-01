Grodzki oddaje się do dyspozycji prezydenta

Sejm dla nich nie znalazł czasu, by porozmawiać na temat kontrowersyjnej ustawy, a wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł w przekonaniu, że "uznanie wizyty przedstawicieli Komisji jako oficjalnej byłoby naruszeniem polskiej Konstytucji i rażącym złamaniem Statutu Komisji Weneckiej", zaprosił komisarzy "do zwiedzenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL".

Dziś marszałek Senatu zwrócił się na Twitterze do prezydenta.

"Szanowny Panie Prezydencie! Ustawy sądowe są w Senacie ale na koniec trafią do Pana" - napisał.

"Chętnie bym przyszedł do Pałacu aby w gronie ekspertów obu stron podyskutować o kontrowersyjnych zapisach po to żeby wypracować jak najlepsze rozwiązanie dla obywateli" - proponuje marszałek Senatu. I oddaje się w tej kwestii do dyspozycji prezydenta.