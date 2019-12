55,4 proc. Polaków: Sądy działają gorzej po reformach PiS

Reformy przeprowadzane przez PiS w sądach były przyczyną wszczęcia przez Komisję Europejską procedury z artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej przeciwko Polsce. KE oceniła, że zmiany w sądownictwie zagrażają niezawisłości polskich sądów.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy, czy ich zdaniem po reformach przeprowadzonych przez PiS polskie sądy funkcjonują lepiej czy gorzej niż przed reformami.

Zdaniem 17,6 proc. respondentów funkcjonowanie sądów poprawiło się po zmianach przeprowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość.

55,4 proc. respondentów uważa, że sądy funkcjonują gorzej po reformach PiS.

26,9 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.

- Obecną działalność sądów za gorszą nieco częściej uważają kobiety niż mężczyźni (57% vs 54%). Opinię, że reforma negatywnie wpłynęła na sądownictwo wyraża 60% osób powyżej 50 lat i zbliżony odsetek absolwentów studiów wyższych. Skutki reformy negatywnie ocenia blisko 2 na 3 osoby zarabiające od 3001 do 5000 zł miesięcznie i niewiele więcej mieszkańców miast wielkości od 100 do 199 tys. mieszkańców - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.