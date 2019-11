Rok bezwzględnego więzienia za pobicie dziennikarza

Pod koniec lipca tego roku wykładowca akademicki i dziennikarz Przemysław Witkowski został dotkliwie pobity za krytykę homofobicznego napisu, umieszczonego na nadodrzańskich bulwarach we Wrocławiu.

Witkowski, jadąc z partnerką rowerami nad Wisłą, skrytykował napis "Stop pedofilom z LGBT", namazany na murze.

Na tę krytykę zareagował jeden z obecnych na bulwarach mężczyzn. Doszło do scysji, w wyniku której Witkowski doznał złamania kości nosowej i zatoki czołowej, miał podbite oczy.

Podejrzanego o pobicie Witkowskiego zidentyfikowano w 72 godziny od zdarzenia i aresztowano.

Dziś sąd we Wrocławiu wydał w sprawie wyrok. Choć oskarżony twierdził, że to on bronił się przed napaścią Witkowskiego, sąd nie dał temu wiary. Skazał agresora na rok bezwzględnego więzienia i 5 tys. zł nawiązki, uzasadniając, że motywem napaści była przynależność polityczna.

- To znamię przynależności politycznej należy rozumieć szeroko. To nie jest przynależność jakoś sformalizowana w postaci przynależności do jakiejś partii politycznej czy sformalizowanej grupy. Wystarczy światopogląd. Jednoznacznie ten światopogląd w czasie tego zdarzenia przez obie strony został wyrażony - mówił sędzia Tomasz Krawczyk, którego cytuje TOK FM.