Proces o strzał na planie Vegi

Operator Petro Aleksowski wytoczył pozew firmie Opus Film – producentowi filmu oraz byłemu żołnierzowi GROM Ireneuszowi Sz.

Na rozprawę przyszedł jeden z czterech wezwanych świadków – filmowiec obecny na planie 21 grudnia 2016 r. To wtedy doszło do wypadku na lotnisku Bemowo podczas kręcenia krótkometrażowego filmu reklamowego „Czerwony Punkt” w reżyserii Patryka Vegi. Petro Aleksowski, który wytoczył powództwo, w trakcie kręcenia ujęcia śmigłowca stał na podnośniku. Nagle został trafiony w udo pociskiem, który roztrzaskał mu kość. Skąd wziął się pocisk i jak doszło do wystrzału? To ma zostać wyjaśnione w trakcie procesu, szczegóły wciąż nie zostały ustalone. Dziś operator ma w udzie tytanowy implant i jak mówi, niekiedy odczuwa nagły, przeszywający ból z jego powodu. Doskwiera mu też ciągły ból w stopie – twierdzi.

Strzał miał oddać ze śmigłowca Ireneusz Sz., były żołnierz GROM, który jest oskarżonym w procesie karnym toczącym się równolegle do procesu cywilnego"

Na początku rozprawy cywilnej obrońca pozwanego Ireneusza Sz. wnioskował o wyłączenie jawności, powołując się na art. 153 KPC. Sędzia oddaliła wniosek. Według sądu informacje, które mogłyby zostać ujawnione podczas tej rozprawy, nie stworzyłyby zagrożenia dla porządku publicznego.

