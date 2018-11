Poseł Kukiz'15 o nowelizacji ustawy o SN: Nie szantaż i nacisk tylko zdrowy rozsądek

- Ja bym tego nie odbierał jako szantaż i nacisk, ja bym to określił jako zdrowy rozsądek - powiedział Tomasz Rzymkowski, poseł Kukiz'15, komentując przegłosowaną w środę w Sejmie nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym.

W środę rano do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa posłów PiS i błyskawicznie przeszedł przez sejmowe czytania, by następnie trafić do Senatu.

Zgodnie z projektem wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku na podstawie uchylanych przepisów, zostaną z mocy prawa przywróceni do pełnienia urzędu na stanowisku zajmowanym w dniu wejścia w życie ustawy z 8 grudnia 2017 r. o SN.



Dowiedz się więcej: Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym

- To jest przede wszystkim bardzo dobry projekt ustawy, z tych założeń, które już poznaliśmy. Po wstępnym przyjrzeniu się, można stwierdzić, że jest to rozwiązanie tych problemów, które z punktu widzenia obiektywnego powinny zostać rozwiązane, czyli kwestia możliwości zachowania urzędu przede wszystkim Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, którego kadencja jest gwarantowana konstytucyjnie, a również rozwiązania sprawy, która z punktu widzenia całej reformy nie jest aż tak istotna jak kwestia przejścia w stan spoczynku sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia, dania im możliwości wydłużenia tej pracy w SN do wieku, który do niedawna obowiązywał, czyli do 70 lat - skomentował w rozmowie z Radiem Maryja Tomasz Rzymkowski.

Poseł Kukiz'15 stwierdził, że nie odbiera wprowadzanych zmian, jako ulegania naciskom ze strony Unii Europejskiej. - Ja bym tego nie odbierał jako szantaż i nacisk, ja bym to określił jako zdrowy rozsądek - stwierdził Rzymkowski.