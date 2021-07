Marek Domagalski o reformie Temidy: nie stójmy na linii strzału

Ostatnie dwa wyroki TK i TSUE zarysowały granice sporu, ale ich dokładniejsze wytyczenie to zadanie polityków w Warszawie i Brukseli. Dlatego wtedy napisałem, że „Dialog" trybunałów nie wystarczy, że należy rozmawiać z Unią i zainteresowanymi sporem państwami UE.

Ta linia strzału to wizja kar unijnych za niewdrożenie wyroku TSUE, a zdaniem niektórych także wstrzymanie wypłat unijnych.

Rząd ma teraz miesiąc na poinformowanie o zmianach ustawowych, aby wykonać wskazania wyroku TSUE. W tym sporze przynajmniej raz się już poważnie cofnął, przywracając do orzekania ok. 20 sędziów SN oraz byłą pierwszą prezes prof. Małgorzatę Gersdorf, by mogła zakończyć kadencję tego urzędu.